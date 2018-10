Milano, quasi spento rogo dei rifiuti : Valori di diossina alterati

«A oggi si stanno facendo valutazioni che necessitano di alcuni giorni per essere definite, ma i primi risultati ci dicono che non c'è pericolo per la salute. Questo è quello che ci dice Arpa ed è confermato da Ats», ha detto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. Secondo quanto riferito dal Comando provinciale, l'incendio è "praticamente spento", anche se "rimangono due o tre focolai con delle minime colonne di fumo". I Vigili del fuoco contano di "chiudere l'intervento entro il pomeriggio".





Dai dati emersi dai campionamenti dell'Arpa emergono «dati tranquillizzanti» per quanto riguarda la presenza di sostanze nocive nell'aria. Lo ha spiegato l'assessore regionale Raffaele Cattaneo, il quale, a proposito della diossina, ha aggiunto che la presenza della sostanza è stata «in questo caso di gran lunga inferiore ad altri casi analoghi», verificatisi in passato.

L'incendio alla dittadi Milano del 14 ottobre scorso ha generato una percentuale di diossina pari allo 0,5 picogrammi per metro cubo. E' alle fasi finali l'opera di spegnimento dei Vigili del fuoco impegnati, a, sul rogo del capannone in cui erano stoccate, e che è bruciato destando allarme tra la popolazione la sera dello scorso 14 ottobre.