Messico invia polizia a confine Chiapas : in 4mila marciano verso gli Us

Precedentemente, Donald Trump, preoccupato per l'arrivo massiccio di migranti honduregni, aveva minacciato che se il Messico non avesse fatto il necessario per frenare l'ondata di persone, avrebbe chiamato "l'esercito degli Stati Uniti" e chiuso la frontiera meridionale. Ora si stima che la marcia coinvolga 4mila persone, e giorno dopo giorno sta attirando l’attenzione dei media di tutto il mondo.

Il gruppo di 160 profughi partito giorni fa da San Pedro Sula si è moltiplicato di oltre venti volte risalendo l'America centrale. Nel pomeriggio di ieri ilha inviato a, in Chiapas, due aerei con a bordo 244 agenti della polizia federale anti-sommossa per vigilare la frontiera. La carovana di migranti è partita venerdì scorso da una stazione degli autobus a San Pedro Sula, nel nord dell’Honduras: ha attraversato lunedì il confine con il Guatemala. Ci sono neonati allattati dalle mamme e bambini per mano ai genitori.