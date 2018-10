Prankster comics presenta: Rebirth – La battaglia delle casate

Armi. Qualcuno di voi ha mai sentito questa parola? Guerra. Qualcuno sadirmi il significato di questo termine? Dopo la Terza Apocalisse MichaelGoodman e Ramon Farmer si preparano in vista delle imminenti elezioni: dasempre le loro famiglie si sono spartite il potere alla pari. Ma questa voltaGoodman ha un asso nascosto nella manica. Si chiama "The Last War" ed èun reality. Un reality dove per la prima volta l'intera umanità potrà conoscere ilmisterioso significato della guerra, quella che distrugge e che generaviolenza. Nessun calcolo può essere sbagliato. Ma una minaccia oscura èpronta a rinascere. Nessuno dei vostri risvegli è mai stato così tremendo. Una serie in tre volumi, completamente a colori, che vi lascerà con il fiatosospeso dalla prima all’ultima pagina.









Antonio Pantaleoni: nato a Viterbo nel 1986, vive a Orte, un borgo nel cuore della Tuscia. Daoltre due anni lavora nel mondo della pubblicità e nel tempo libero sidedica alla scrittura di sceneggiature. Già autore di Purification (2011),della trilogia Segreti Inconfessabili (2012), di Twins Hospital Secret(2012), tra il 2015 e il 2016 scrive a quattro mani con Fabrizio RiganteRebirth - The last war e Rebirth - Conspiracy da cui è tratto questofumetto.

Lorenzo Nicoletti:Sono nato a Matera il 21 marzo del 1975. Dopo il diploma al liceoartistico nel '94 ho frequentato un anno di accademia di belle arti aFirenze. L'anno seguente mi sono iscritto allo IED (Istituto Europeo diDesign) di Milano, dove ho frequentato il corso triennale di Illustrazione.Subito dopo il diploma Allo IED (1999), ho lavorato come designernell'azienda di famiglia che produce divani e complementi d'arredo. Nel2007 ho partecipato a un concorso internazionale di design indetto daRima Editrice, dal titolo "YOUNG e DESIGN", ottenendo il secondoposto su circa 500 partecipanti, con un progetto di divanomultifunzionale: JONATHAN. Nel 2008 la Rima Editrice mi ha invitatonuovamente a partecipare allo stesso concorso per giovani designer.Nel 2013 esce il mio primo libro a fumetti, pubblicato da una piccolacasa editrice della provincia di Bari. Il libro dal titolo "Mimmo, il sognodentro un sogno" è dedicato alla vita e alle opere di DomenicoModugno. Scritto e illustrato da me, Mimmo esce nelle librerie il 4 marzocon una presentazione ufficiale in Feltrinelli nella sede di Bari. L'annoseguente, nel 2014, pubblico "16 marzo 1978" un fumetto dedicato airetroscena della vicenda Moro. Il libro è stato recensito da MaurizioDecollanz, giornalista e autore televisivo del programma di "Rebusquestione di conoscenza". A Maggio 2017 pubblico "IL GRANDEINGEGNO", una graphic novel con tema "unione e moneta unicaeuropea"e "BABY DEATH numero 1"edito da Prankster Comics. ASettembre 2018 esce"REBIRTH vol.1" edito da Prankster Comics e"Tutto tua madre"il nuovo video di J-Ax, concepito e creato da LucaTartaglia, per il quale ho collaborato realizzando tutta la parte dianimazione del video e l'illustrazione della copertina del singolo.Attualmente collaboro con vari sceneggiatori e lavoro come illustratorefreelance.

E’ con orgoglio che vi presentiamo il primo volume di questa trilogia cheunisce. Un punto di vista innovativo, un approcciooriginale al genere che vi stupirà.