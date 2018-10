Caso Diciotti, Indagato Matteo Salvini : inviare atti a Catania

Il Tribunale dei ministri di Palermo ha depositato il provvedimento con cui ha dichiarato la propria incompetenza territoriale sul caso Diciotti e ha trasmesso gli atti alla Procura di Palermo affinché li invii a Catania. L'indagine vede indagato il ministro dell'Interno Salvini per sequestro di persona per la vicenda dei migranti trattenuti a bordo della nave italiana Diciotti, bloccata nel porto di Catania. "Incredibile, continua l'inchiesta su di me... Ma chiudetela qui e lasciatemi lavorare!", ha commentato Matteo Salvini.

Secondo il Tribunale dei ministri dil'ordine arrivato dal Ministero dell'Interno di bloccare sulladella Marina Militare gli oltre 150 migranti, tra cui donne e bambini, sarebbe giunto in acque di competenza territoriale di Catania e non a Lampedusa, come aveva sostenuto il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio.