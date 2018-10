Mafia Roma : Condannati 3 del clan Spada

Il tribunale di Roma ha riconosciuto per la prima volta l'associazione di stampo mafioso per tre appartenenti al clan degli Spada, attivo nella zona di Ostia. Il gup Claudio Cappiello, accogliendo le richieste del pm Mario Palazzi, ha condannato a 10 anni e 8 mesi Massimiliano Spaga e Massimo Massimiani detto Lelli e a 9 anni di carcere Claudio Galatioto I tre erano stati arrestati nel gennaio scorso nell' operazione che portò a 32 arresti da parte della Dda di Roma. Un contributo alle indagini è arrivato dalle dichiarazioni di diversi collaboratori giustizia come Michael Cardoni, Antonio Gibilisco, Paul Dociu e Tamara Ianni.





Massimiliano Spada avrebbe partecipato all'associazione di stampo mafioso operando nel settore della gestione armi e della droga. Massimiani operava nell'attività illegali legate alle sostanze stupefacenti mentre a Galatioto era stato affidato dal clan la gestione delle sale giochi.

