Cristiana Capotondi incinta? spunta un pancino sospetto

Adesso arriva il gossip con l'attrice che lascia intravedere delle probabili forme arrotondate mentre si dirige al ristorante con l'imprenditore. Bebè in arrivo?

Cristiana Capotondi è incinta? Sulle pagine delquel pancino appena pronunciato non passa inosservato mentre l'attrice 38enne, insieme al compagno, è a panzo in un ristorante romano.e Andrea Pezzi sttano insieme da 12 anni, un anno fa l'attrice raccontava alche non vedeva lacome un obbligo, specificando però: "".