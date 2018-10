Processo Wanda Nara-Maxi Lopez : chiesti 4 mesi di carcere per la moglie di Icardi

Wanda Nara era attesa in aula, a Milano, per riferire la sua versione dei fatti davanti ai giudici della seconda sezione penale, ma ha preferito non presentarsi. il suo avvocato ha chiesto l'assoluzione in quanto "non vi è la prova della responsabilità" della prorompente 31enne : "Non c'è la prova che sia stata lei l'autrice dei post sui social network e nemmeno che abbia creato un danno al calciatore".

Chiesti 4 mesi di carcere per, moglie e manager dell'attaccante dell'Inter. Questa la richiesta formulata dal pm secondo il quale la showgirl argentina è colpevole di avere condiviso su Facebook e Twitter il numero di cellulare dell'ex marito, il calciatore argentino, causandogli un danno durante le operazioni di calciomercato del 2015.