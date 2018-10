Stefano De Martino hackerato, foto e video MOLTO intimi in rete

I dati sarebbero stati inviati dallo smartphone di Stefano De Martino, ma chiaramente non è stato lui, quindi assolutamente senza il suo consenso. Sul web non c'è traccia, molto probabilmente i contenuti sono stati diffusi privatamente.

Al ballerino ed ex marito dihanno rubato lo smartphone ed ora alcune foto e video intimi sono finiti in rete. Il telefono disecondo quanto riportato dalla paginaGossipTvOfficial, nelle immagini compromettenti Stefano De Martino sarebbe in compagnia di una ragazza mora, della quale ancora non si conosce l'identità.