Grande Fratello Vip, spunta un video compromettente di Giulia Salemi

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip la 25enne ha detto di non aver mai fatto il primo passo con un uomo, ma le immagini sembrano smentirla visto che i movimenti sotto il letto lasciano poco all'immaginazione, tanto che Elettra Lamborghini definì addirittura Giulia come una poco di buono. Tra l'altro pare che Giulia abbia anche ammesso a Monte di aver baciato Jeremias Rodriguez - ex cognato e fratello di Belen e Cecilia Rodriguez - con il quale invece aveva smentito il flirt in puntata durante la diretta.



L'ex tronista chiede alla Salemi cosa sia successo davvero con Jeremias : «Con Andrea Iannone abbiamo fatto una serata con degli amici comuni quattro anni fa, ma non c'è stato niente. Con Cecilia e Ignazio sono stata in vacanza a giugno, pensavo che mi adorassero invece... Con Jeremias siamo usciti un paio di volte in gruppo...»

E' un abitudine? Dopo le recenti immagini disotto le coperte con, spunta un vecchio filmato che mostra la modella di origini persiane in atteggiamenti equivoci durante un altro reality. La Salemi si abbandonò alla passione durante il reality spagnolo, a cui ha partecipato nel 2016.