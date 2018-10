Arezzo : naso e tre costole rotte per un antipasto ... troppo pochi per il ristoratore

Gli ospiti a quel punto hanno ordinato solo un antipasto e poi si sono alzati per andare via. Il ristoratore ha così perso la testa e ha iniziato ad inveire contro il cliente: «Sei venuto qui solo per un antipasto» avrebbe urlato. Il 57enne ha picchiato il cliente spaccandogli il naso e fratturandogli tre costole. Da qui la denuncia per lesioni gravi e il rinvio a giudizio.

In ristoratore toscano un uomo è stato selvaggiamente picchiato perché ha, la cosa al cliente è costata la rottura del naso e frattura anche di tre costole. L'assurda aggressione è avvenuta adsecondo il 61enne aggredito, l'uomo aveva concordato telefonicamente con ilun pranzo a base di prodotti tipici tra cui i "". Ma una volta arrivato al locale con gli amici non ha trovato nulla di quanto aveva prenotato.