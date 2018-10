Luigi Di Maio : Decreto fiscale manipolato, ma il Colle smentisce

Ma dal Colle arriva una rettifica ufficiale «In riferimento a numerose richieste da parte degli organi di stampa, l'ufficio del Quirinale precisa che il testo del decreto legge in materia fiscale per la firma del Presidente della Repubblica non è ancora pervenuto al Quirinale». Sarebbe stato il premier Giuseppe Conte a bloccare l'invio del dl al Colle, informato mentre era a Bruxelles delle criticità emerse nel decreto sul tema della pace fiscale. Lo si apprende da fonti di palazzo Chigi. Il decreto fiscale è stato anticipato al Quirinale in via meramente informale, come è consuetudine fare in questi casi. Prima dell'invio il premier intende rivedere personalmente il testo articolo per articolo, spiegano le stesse fonti.