Fatti per il Successo Academy di Miky Falcicchio lancia Top Influencer Model

diha lanciato. Che cos'è? È unper soddisfare numerose richieste e raggiungere diversi obiettivi. Uno dei principali è il management disemiprofessionisti da lanciare, proporre e inserire nel mondo della moda, dello spettacolo e della pubblicità attraverso una solida preparazione teorico e pratica oltre a un'attenta cura dell’immagine. Il tutto mediante il supporto dell’ufficio stampa e un'efficace strategia di comunicazione online.I modelli e le modelle assistite da Fatti per il Successo Academy avranno la possibilità di partecipare a eventi, shooting e campagne pubblicitarie oltre ad accedere a concorsi di bellezza nazionale e internazionale, assistiti dal management di Miky Falcicchio . Riceveranno un supporto nel miglioramento e perfezionamento del proprio profilo social.Il primo volto del nuovo fashion concept di Fatti per il Successo Academy è. Vive a Sannicandro di Bari, comune di 10mila abitanti della Città Metropolitana di Bari in Puglia, ed è una fotomodella e indossatrice. Frequenta il Liceo Linguistico ed è una ragazza molto determinata e spigliata. Studia le lingue e vorrebbe maturare alcune esperienze all’estero per poter così entrare e poi affermarsi nel mondo della moda e dello spettacolo.Che cosa devono fare gli aspiranti modelli e modelle per entrare a far parte del concept Top Influencer Model di Fatti per il Successo Academy? Devono inviare un’email a modelmanagement81@gmail.com, allegando tre foto e il cve, per coltivare il sogno di una vita e diventare top model millennial!