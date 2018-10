Scomparsa Gessica Lattuca, trovato sangue nel bagno di Filippo Russotto

Potrebbe trattarsi di un atto dovuto per escludere la responsabilità dell'unico indagato, ma le ipotesi possono essere molteplici. Al momento non risultano ritrovamenti di corpi od ossa nella zona, almeno secondo quanto riportato dalla stampa locale. Il test potrebbe servire per fare la comparazione con le tracce di sangue trovate nel bagno di casa Russotto, ma l'uomo ha da subito dichiarato che le macchie sono state lasciate da Enzo Lattuca dopo essersi ferito ad una mano, e che nulla hanno a che vedere con la scomparsa di Gessica.





Secondo siciliatv.org una traccia che lega la sparizione di Gessica Lattuca, la 27 enne di Favara, madre di quattro figli, al giro di ragazze squillo gestito da Gaspare Volpe, suo ex datore di lavoro, sembra passare per delle estorsioni a luci rosse che alcune delle donne coinvolte nel organizzazione praticavano ai clienti maggiormente facoltosi, più in vista, che avevano una reputazione da mantenere o più semplicemente a uomini sposati.

Importanti sviluppi sul caso della 27enne Gessica Lattuca di Favarail 12 agosto e di cui si sono perse le tracce. Il reparto investigazioni scientifiche di Messina si è recato nuovamente nell'abitazione dell'per acquisire campioni salivari da quest'ultimo da cui estrarre il di, e su due dei quattro figli e per sequestrare alcuni effetti personali di Gessica per estrarre campioni di Dna. Gli investigatori hanno portato via anche una scarpa da uomo, uno spazzolino da denti appartenuto alla scomparsa ed un spugnetta da trucco.