Giornalista Jamal Khashoggi fatto a pezzi quando era ancora vivo

omicidio – di Jamal Khashoggi, giornalista dissidente saudita sparito lo scorso 2 ottobre nel consolato del suo paese a Istanbul, in Turchia. Il New York Times ha scritto di avere confermato che almeno 9 dei 15 cittadini sauditi sospettati di avere fatto sparire Khashoggi hanno lavorato per i servizi segreti sauditi, per l’esercito o per i ministeri.



Anche la direttrice del Fondo monetario internazionale, Christine Lagarde, diserterà la "Davos del deserto", la conferenza patrocinata dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman per attrarre investimenti nel Paese. La defezione della Lagarde segue quella di diversi giganti della finanza e dei media, dopo la sospetta uccisione del giornalista Jamal Khashoggi avvenuta presumibilmente 15 giorni fa nel consolato saudita a Istanbul.

Jamal Khashoggi sarebbe stato torturato e fatto a pezzi dentro il consolato saudita amentre era ancora in vita. A rivelare i drammatici dettagli della morte delè il quotidiano filo-governativo turco Yeni Safak, che cita una supposta registrazione audio di quei momenti da cui risulterebbe anche la presenza del console Mohammed al-Otaibi, ripartito martedì per Riad. ““, si sentirebbe dire dal console della monarchia del Golfo, Mohammad al-Otaibi, in una delle registrazioni. “”, gli risponderebbe uno dei presunti assassini.