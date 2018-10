GF VIP, Signoretti : La Marchesa d'Aragona vive in un bilocale ed è figlia di un tranviere e una casalinga

Ma la replica del direttore non lascerebbe dubbi : «Non vive in un palazzo. L'ho accompagnata a casa in taxi e vive in un bilocale che non è di sua proprietà, all'interno di un condominio. Sulle foto, spaccia per casa sua la residenza di un amico marchese. La Marchesa d’Aragona è la figlia di un tranviere e di una casalinga. Faceva l’estetista a Catanzaro.». Il sangue blu della Marchesa è tutta una montatura?

A Pomeriggio 5 si torna a parlare del grande Fratello Vip ed in particolare della concorrente "" dopo che su alcune testate diversi testimoni avrebbero messo in dubbio la sua nobiltà. E a sottolineare la cosa è il, Riccardo Signoretti. Prima un un filmato dopo la puntata del Gf Vip, in cui la marchesa si sfoga per la discussione con ladove se la sarebbe presa anche con Signoretti: «».