Domenico Lucano ha lasciato Riace : Contro di me un processo politico

"Un po' sono contento perché è come sentire di nuovo la libertà, ma non posso non essere amareggiato. Cosa sono un criminale? Ora mi pare evidente che si tratta di un processo politico. Ho paura che adesso ci sia l'obbligo di stritolarmi", ha detto Domenico Lucano dopo la decisione del Riesame. Il sindaco ha spiegato al quotidiano La Repubblica : "Mi allontanano dal mio paese, dal luogo in cui ho speso tutta la mia vita negli ultimi venti anni. Ma ormai andiamo avanti. Non ho nulla di cui pentirmi. Non so come, devo chiarirmi le idee, ma prima o poi sono certo che sarà riconosciuta la mia buona fede".





Lucano si trovava ai domiciliari dal 2 ottobre scorso, ma prima di conoscere la decisione del Tribunale del riesame, subito dopo l'udienza, il sindaco aveva detto che il modello di accoglienza e integrazione creato nel suo comune sarebbe andato avanti. Lucano era stato arrestato con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti. Divieto di dimora per la sua compagna, Tesfahun Lemlem. I due avrebbero organizzato "nozze di convenienza tra riacesi e stranieri al fine di favorire illecitamente la permanenza di quest'ultimi in Italia".

Il sindaco del comune reggino ha commentato a caldo la revoca degli arresti domiciliari sostituiti con il divieto di dimora a Riace. Ha lasciatoquesta mattina, il sindaco sospeso per il quale ieri il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha, disponendo però nei suoi confronti il divieto di dimora. Resta a Riace ladi Lucano, per la quale il divieto di dimora é stato attenuato con la misura dell'obbligo di firma.