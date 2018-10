La mamma non paga la mensa, Mamma e figlia sul sito del Comune di Roma

Non ha pagato la retta della mensa scolastica e il nome della mamma quello della figlia di soli 9 annisul sito web del. E bollati come morosi. Lo riporta la cronaca di Roma del quotidiano il Messaggero

Oltre a non essere chiaro, non si sa di chi sia la responsabilità : Certo è che dal 10 ottobre, sull'albo pretorio del Campidoglio, compare il nome e il cognome della bambina di 9 anni, accanto a quello della madre, a cui l'Ufficio Recupero Crediti contesta 730 euro di bollettini della mensa scolastica non saldati. Tutto è in bella mostra in una delle pagine più consultate del portale web del Comune, perché contiene centinaia di atti, delibere e notifiche, dalla viabilità agli appalti. E nel mucchio è finita anche la piccola alunna della scuola Raimondi, all'Ardeatino, periferia Sud della città.

La pubblicazione va contro le leggi della privacy, come spiega il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, Jacopo Marzetti: "a livello generale le norme parlano chiaro: la riservatezza dei dati e dell'immagine di bambini e ragazzi va tutelata. Lo dice anche la Convenzione Onu sui Diritti dell'infanzia". Per il Garante, gli unici casi in cui è ammessa la pubblicazione dei dati sensibili di un bambino è quando la decisione "è supportata dalla volontà del genitore o di chi è stato indicato come tutore, per integrare la capacità giuridica del minore".