Che passione, a La vita in diretta bacio tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini

Al termine della puntata, in uno spazio dedicato al fascino intramontabile dei fotoromanzi, Timperi e la Fialdini dovevano interpretare una delle scene clou di Fuga D'Amore, pubblicata dallo storico settimanale Grand Hotel. Ma Timperi ha sorpreso la collega con un bacio molto realistico.

A confermare l'amicizia tra i due è proprio Timperi, nel corso di un'intervista rilasciata a Libero quotidiano : ''A me piace fare battute e ironizzare. Ho preso spunto da alcune voci rimbalzate in rete e ci ho giocato sopra La rete prende una frase, la estrapola, ne esce qualcosa di lontano dalla verità. Conosco Francesca da 7-8 anni, la tenni a battesimo a Unomattina in famiglia, ci frequentiamo anche extra-lavoro con amici comuni. Tutte balle insomma''.

A ''La vita in diretta'' su Rai1fanno sempre disutere. Qualche settimana fa settimanale Oggi con un retroscena provava a spiegare la situazione in casa Timperi-Fialdini: “''. Ma le voci sono state smentite dai diretti interessati e ieri Tiberio Timperi, lasciando tutti senza parole, ha baciato in bocca la collega davanti a milioni di telespettatori.