Caso Danieli : Enzo Ruscio è stato completamente assolto perché il fatto non sussiste

In relazione al procedimento penale a carico della società Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.a. presso il Tribunale di Udine, il difensore di fiducia dell'Ing. Enzo Ruscio precisa che l'unico che riguardava il suo assistito, in concorso con il Dott. Giampiero Benedetti e il Dott. Alessandro Brussi, era il sesto, relativo a costi dedotti dalla società Danieli ma ritenuti dall'accusa collegati a fatture per operazioni inesistenti.





Il giudice monocratico Dott.ssa Angelica Di Silvestre ha letto il dispositivo della sentenza. L'Ing. Enzo Ruscio è stato completamente assolto con la formula "perché il fatto non sussiste". L'unico capo di imputazione che lo riguarda è stato dunque dichiarato pienamente infondato.