L'operaio di 45 anni alla guida della sua Mini Cooper ha travolto l’ex pizzaiolo che stava rientrando in casa insieme alla moglie dopo una cena fuori in via Flaminia. Gli agenti della polizia stradale di Ancona distaccamento di Fabriano hanno sottoposto il conducente ad alcoltest da cui è risultato che si trovava alla guida dell’auto in stato di ebbrezza. L’auto ha centrato in pieno il 68enne, che ha sfondato il parabrezza anteriore del veicolo, restando ucciso sul colpo. Quando sono arrivati i primi soccorsi, la Mini Cooper era ferma 300 metri dopo il punto dell’impatto, all’altezza della svolta per via San Martino.

Il 45enne era ubriaco ed è stato arrestato per omicidio stradale, lunedì 15 ottobre ha investito il 68ennementre attraversava via Flaminia con lal'uomo ha visto giusto in tempo l’auto ed è riuscito a spingere indietro la donna, salvandole di fatto la vita. Per ricostruire l’accaduto ed effettuare i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, supportati dai Carabinieri, impegnati nella gestione di un traffico completamente paralizzato. E successo a(Ancona), Enrico Orlandini ha gestito per decenni una delle pizzerie più note in centro, la pizzeria che portava il suo nome, all’angolo fra Via Verdi e Via Cairoli.