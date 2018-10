Carabiniere uccise il 17enne Davide Bifolco : sconto pena di 2 anni

Ma durante il fermo, dalla pistola d'ordinanza del carabiniere partì il proiettile che uccise il 17enne, Macchiarolo non aveva inserito la sicura. La madre del ragazzo, quando ha appreso l'esito della sentenza, è stata colta da un malore. «Il giudice che ha emesso questa sentenza non è una madre» hanno gridato I parenti di Davide, mentre si avviavano verso l'uscita.

Sconto di pena - da 4 anni e 4 mesi a 2 anni - in Appello per il carabiniereimputato per l'omicidio del 17enne, ucciso da un colpo di pistola nelle concitate fasi di un inseguimento a Napoli. I giudici della seconda sezione della Corte d'Appello di Napoli hannodisposta in primo grado. Il 5 settembre del 2014 una pattuglia dei carabinieri si lanciò all'inseguimento di tre minori, tutti in sella allo stesso scooter e senza casco, il carabiniere riuscì a bloccare due ragazzi, tra cui Davide.