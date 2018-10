Besart Imeri uccise piccolo Hamid di 5 anni strangolandolo : condannato a 12 anni

A riscontrare la parziale incapacità di intendere e volere era stata l'esperta Francesca Bozzi, incaricata dal gup. Il pm aveva chiesto una condanna a 14 anni e 8 mesi di carcere, durante il primo interrogatorio l'uomo aveva parlato di una forza sovrannaturale che lo avrebbe spinto a uccidere piccolo Hamid.

Besart Imer da tempo era in cura per una forte depressione. L'uomo ha ucciso il piccolo Hamid poco dopo essere saliti in auto per fare una passeggiata e comprare le sigarette. Dopo averlo strangolato, il papà lo riportò in casa ancora agonizzante e scattò la richiesta di soccorso alla Croce Verde. I sanitari che intervennero sul posto tentarono di rianimare il bambino per più di mezz'ora, ma invano. In casa c'era anche la madre, 24enne e incinta, che fu poi ricoverata all'ospedale Carlo Urbani di Jesi in stato di choc.

Il 26enne Besart Imeri di origini macedoni il 4 gennaio dello scorno anno, in provincia di Ancona, oggi l'uomo è stato condannato a 12 anni di carcere. Secondo la sentenza l'assassino era seminfermo di mente, adesso la difesa deciderà se ricorrere in appello dopo aver letto la motivazione del verdetto che verrà depositata entro 90 giorni.