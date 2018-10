In Spagna scarpe da 340 euro non bastano per entrare al ristorante!

Alla fine la coppia ha deciso di non insistere - soprattutto la moglie - e hanno deciso di rinunciare alla serata speciale... che probabilmente il quel locale non sarebbe stata così speciale come credevano!

«Questa situazione è molto semplice: le sue calzature non rispettavano il nostro rigoroso dress code del ristorante. E' irrilevante quanto costino le sue scarpe», spiega Elliott Wright, il titolare. «Parliamo sempre in anticipo con i clienti via e-mail sul dress code, quindi non deludiamo nessuno all'arrivo. Nel caso di quest'uomo in realtà abbiamo fatto un'eccezione e abbiamo lasciato che la sua prenotazione fosse valida. Continueremo con la nostra rigorosa politica in materia di dress code e continueremo a garantire che i nostri meravigliosi clienti continuino ad avere un'esperienza eccezionale qui a Olivia's tra cibo, bevande e intrattenimento».

I gestori dell’, un ristorante a 20 km da, in Spagna, hanno detto di no alla prenotazione dell'ingleseche voleva festeggiare lì il compleanno della moglie Kellie. Il ristorante è celebre per essere il teatro di un reality show che va in onda in una emittente commerciale inglese. L'uomo aveva prenotato sei mesi prima il tavolo per due, ma qualche giorno prima i gestori del locale gli hanno chiesto di sapere quale fosse l’per la serata... e qui il cavillo dopo che lui ha mandato la fotografia delle scarpe : «», si legge in una email inviata dal ristorante.