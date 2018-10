Chiara Ferragni e Fedez, il piccolo Leone operato ... poi la torta per papà

Poi il post del premuroso Fedez : Oggi Leo si è dovuto sottoporre ad un piccolo e veloce intervento per risolvere un lieve problema di udito, nulla di grave fortunatamente. Sarà un pensiero scontato e banale lo so, però passare una giornata in un ospedale pediatrico rende ancor più vero e tangibile il buon vecchio detto “quando c’è la salute c’è tutto”. Mi rendo conto di essere fortunato, ma oggi forse, riesco ad apprezzarlo un po’ di più.





Nulla di grave, Chiara Ferragni, Fedez ed il piccolo Leone possono festeggiare il compleanno di papà che il 15 ottobre ha spento 29 candeline : Cosa scrivo sulla torta?...Scrivi tanti auguri Fedez. Per fortuna tutto si è concluso per il meglio.

Il figlio diai timpani. La fashion blogger ha raccontato l'accaduto su, che ha intenerito tutti i suoi follower e Fedez ha postato anche la foto di lui abbracciato con il piccolo Leone : «».