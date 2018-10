Ultime Pensioni : A febbraio addio a legge Fornero, arriva la quota 100

Con la discussa quota 100 l’obiettivo è di avviare il superamento della legge Fornero e permettere ad alcuni lavoratori di anticipare il pensionamento rispetto a quanto previsto dalla norma. A poter usufruire della quota 100 dovrebbero essere i 62enne con 38 di contributi versati.





Con la pace fiscale si prevede anche la possibilità di “dichiarazione integrativa, che esiste già, ma con la possibilità di integrare fino a un massimo del 30% in più rispetto alle somme già dichiarate con un tetto massimo di 100mila euro”, secondo quanto spiega il M5s. Inoltre nel decreto ci sarà anche una norma che prevede l’arresto degli evasori fiscali: “Abbiamo ottenuto che non ci sia nessun salvacondotto per gli evasori”.





Matteo Salvini, parlando delle ultime novità in tema di legge di bilancio e decreto fiscale: “Manteniamo le promesse anche su economia. Dopo averlo dimostrato sull'immigrazione e la sicurezza, anche su temi economici continuiamo a mantenere le promesse con gradualità e coraggio. Fornero, flat tax, Equitalia: anche su questi temi siamo il cambiamento”.

A febbraio 2019 l’avvio del superamento dellain tema e l’introduzione della quota 100 arriveranno, lo assicura la Lega che ha trovato anche un altro accordo, quello delcollegato allae, in particolare, sul tema della. Le percentuali della pace fiscale saranno “” e permetteranno di sanare il progresso per chi ha presentato la dichiarazione dei redditi.