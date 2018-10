Benzinaio dimentica di chiudere l'impianto ... 80 fanno il pieno gratis

Della cosa ne avrebbero approfittato almeno 80 automobilisti di passaggio che hanno fatto il pieno senza pagare. I fatti sono venuti alla luce solo dopo la denuncia presentata ai carabinieri dal titolare dell'esercizio. Diversi automobilisti hanno quindi sfruttato il distributore fino alle 5 del mattino del 25 settembre, quando il titolare è tornato sul posto di lavoro.

Non tutti sono stati disonesti, 25 persone sono tornate nei giorni successivi per pagare. Mentre altri hanno approfittato del disservizio per fare scorte in taniche e lattine, mentre altri 70 avevano fatto il pieno direttamente alle proprie auto. Tutto per un totale di circa 6000 euro. Il gestore del distributore ha denunciato il furto ai carabinieri e consegnato le immagini di videosorveglianza con i dati relativi ai rifornimenti abusivi e anche le targhe dei mezzi in transito nel distributore.