Frosinone : Masso di 4 quintali sulla Toyota, 30enne miracolato esce illeso

La fidanzata è riuscita a schivarli, mentre l’auto del fidanzato stata colpita in pieno sul parabrezza. I giovani hanno chiamato subito i soccorsi ed il 30enne è stato portato per precauzione in ospedale. Per lui tanta paura ma fortunatamente nulla di grave. Poco dopo sono arrivati anche i tecnici della Provincia che hanno disposto la chiusura della strada. La zona in passato è stata interessata da altri smottamenti.