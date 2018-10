Domenica In vs Domenica Live : Mara Venier replica alle frecciatine della D'Urso

Pare che la domenica di Rai Uno sia la più seguita, ma non è d'accordo la padrona di Domenica Live che un post aveva mostrato i dati auditel, sottolineando che si trattava di "dati veri", facendo intendere che quelli forniti dalla Venier non fossero reali. Mara in merito non è certo rimasta in silenzio e ha replicato: «Non c’è una guerra da parte mia, mi limito a ringraziare il pubblico, metto i dati di ascolto che mi vengono dati. C’è qualcun altro che dice che i dati non sono quelli. Lei ha i dati veri? I miei sono taroccati? Che me frega».





Barbara D'Urso e Mara Venier all'inizio della stagione avevano detto che sarebbero state due perfette "rivali" e che da brave amiche avrebbero mostrato tutta la loro professionalità rivolgendosi frasi di stima e affetto reciproco. Staremo a vedere cosa succederà!

Sui social le signore della dominasi erano lanciate frecciatine in merito aglidei loro programmi, ma se fino ad ora la regina diaveva "attaccato", adesso Zia Mara è passata al contrattacco con la sua solita eleganza e ironia. Anche ieri molti telespettatori hanno notato che Mara, parlando del suo programma, ha detto cheè una trasmissione- ma la cosa ha suscitato polemiche visto che la stessa frase è usata più volte nei programmi dalla sua concorrente - ala conduttrice veneta ha chiarito la questione: «».