Panama : 44enne per un selfie precipita e muore dal 27° piano - Video

Il terribile incidente è stato ripreso in un video ed è avvenuto nel quartiere residenziale del Cangrejo.. La polizia di Panama ha twittato un messaggio eloquente: «Non rischiare la vita per un selfie. È più importante perdere un minuto nella vita che la tua vita in un minuto». Nel video si sente gridare: «Guardala, è caduta nel vuoto». Le immagini sono scioccanti e si sconsiglia la visione a persone sensibili.

Una donna si era seduta sulla ringhiera di un balcone al 27° piano per farsi unLa tragedia a Panama City, dove la 44enne portoghese- madre di due figli - probabilmente a causa di un colpo di vento ha perso l'equilibrio ed è caduta nel vuoto.