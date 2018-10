Milano, rifiuti ancora in fiamme : rogo in capannone

Complicatissime le operazioni dei pompieri, vista la vastità del rogo e le difficoltà incontrate nel tentativo di avvicinarsi al capannone, che si trova davanti alla linea ferroviaria. Nell'incendio scoppiato è rimasto coinvolto un 49 enne che ha riportato un leggero trauma ed è stato trasportato all'ospedale Sacco in codice verde. Sulle cause sono in corso accertamenti:il sospetto è che si tratti di rogo doloso. Il rogo è ora sotto controllo e non ci sarebbero rischi per le abitazioni vicine, anche se i residenti sono stati invitati a non aprire le finestre delle proprie abitazioni. I tecnici dell'Arpa hanno escluso gravi problemi per la salute, anche se bisognerà capire con certezza quali materiali si trovavano nel capannone e se si tratti o meno di rifiuti pericolosi.





In merito al rogo, Marco Granelli, assessore alla Mobilià e all'Ambiente del Comune di Milano ha diffuso una nota in cui sottolinea che "visto il vento debole e costante e le prime rilevazioni di Arpa" si è deciso di consigliare ai cittadini "a titolo preventivo la precauzione di tenere chiuse le finestre per tutto il tempo dell'incendio fino al suo spegnimento. In particolare le vie Chiasserini dal ponte verso via Porretta, via Porretta, via Castellammare, via Arturo Graf, via Perini, via Eritrea. Si prevede che l'incendio durerà per tutta la giornata di lunedi' 15 ottobre".

Da ore i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme in unnella periferia nord della città. L'enorme colonna di fumo è visibile anche da un chilometro di distanza. Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato ieri sera in un capannone di rifiuti in zona, vicino a Quarto Oggiaro - nella zona Nord di Milano.