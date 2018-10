TANTE STAR ALLA FINALE DEL FESTIVAL CINEMA E FICTION CAMPANIA 2018

Parata di star al Gran Gala finale di premiazioni della X edizione del Galà del Cinema e della Fiction in Campania, svoltosi sabato 13 ottobre nella suggestiva cornice del Castello Medioevale di Castellammare di Stabia, sulla Penisola Sorrentina. La manifestazione ideata e prodotta da Valeria Della Rocca, Managing Director di "Solaria Service" Event Organizer" vanta come Direttore artisticoMarco Spagnoli, ed è realizzata fin dagli albori in collaborazione con la Film Commission Regione Campania come attesta la stessa Titta Fiore, Presidente Film Commision Regione Campania e Presidente della Giuria 2018 che ha riferito"Il Galà del Cinema e della Fiction" è un festival sempre più consolidato che coniuga due concept importanti: lo sviluppo e la produzione dell'audiovisivo con quelli del turismo. La Film Commission è stata lieta di affiancare anche in questa edizione il Galà al fine di suggellare una stagione ricca di successi, così come è stata quella record del 2017.







A sua volta Valeria della Rocca si è così espressa: "Uno dei principali ringraziamenti per questi 10 anni di attività del Galà del Cinema e della Fiction va sicuramente alla stampa, che ha creduto in questo progetto supportandolo anche quando era ancora in fase embrionale. Dopo 10 anni di Galà posso sicuramente fare un punto della situazione affermando che questa manifestazione non è solo cresciuta grazie ai grandi nomi di artisti che ne fanno parte, ma è spesso stata una vetrina per giovanissimi attori, che grazie al Galà sono cresciuti professionalmente. Le giornate dedicate al nostro evento non sono volte unicamente a parlare di artisti e premiazioni, ma anche a dare un'immagine positiva di Napoli e della Campania, teatri di una manifestazione ormai internazionale". Nel corso della serata condotta da Maurizio Casagrande, Padrino Iago Garcia, protagonista della serie TV "Il Segreto"attesi i Premi già consegnati nei precedenti appuntamenti della manifestazione, sono stati assegnati i seguenti Premi Speciali: Premio Speciale della Giuria a Sabrina Impacciatore, Premio Speciale Giornalista dell'anno a Franca Leosini, Premio Speciale della Giuria all'opera "Terra Bruciata", Premio Speciale T&D Trasporti Cinematografici per l'eccellenza artistica alla scenografia a Stefano Maria Ortolani , Premio Speciale Editoria "I'M, Premio Speciale Rising Star Cristiano Caccamo, Premio Speciale Rising Star internazionale a Sara Serraiocco, Premio Speciale Cinema e Moda a Gaia Bermani Amaral, Premio Speciale Cinema e Teatro a Geppy Gleijeses, Premio Speciale Cinema e Musica a Vince Tempera, Premio BCC Napoli aRosario Rinaldo, produttore di "Sirene" mentrel'imprenditrice Ester Gatta ideatrice del Premio Eles Couture, quest'anno assegnato all'attrice Luisa Ranieri, a sua volta è stata insignita con il Premio Speciale Professionista dell' Audiovisivo impegnata nel sociale".





Una giuria di autorevoli esperti presieduta da Titta Fiore - giornalista e Presidente della Film Commission Regione Campania e composta da Alessandro Barbano - Presidente Fondazione Campania dei Festival, Marco Bonini - attore e regista, Valerio Caprara - giornalista e critico cinematografico, Riccardo Grandi - regista e sceneggiatore, Enrico Magrelli - giornalista e critico cinematografico , Corrado Matera - Assessore allo Sviluppo e Promozione del Turismo, Paola Minaccioni - attrice.









Tonino Pinto - giornalista e critico cinematografico, Enzo Sisti - produttore esecutivo, ha visionato e selezionato le diverse opere in concorso, al fine di attribuire i relativi riconoscimenti ; in particolare per la sezione Cinema, "Film Drammatico" :A casa tutti bene Gabriele Muccino Dogman, di Matteo Garrone, Napoli velata, diFerzan Ozpetek , Nato a Casal di Principe, di Bruno Oliviero, Terra bruciata!, di Luca Gianfrancesco, The Happy Prince - L'ultimo ritratto di Oscar Wilde, di Rupert Everett ; FILM COMMEDIE: Addio fottuti musi verdi, di Francesco Ebbasta ,Bob & Marys - Criminali a domicilio, di Francesco Prisco, Caccia al tesoro, di Carlo Vanzina ,Finalmente sposi, di Lello Arena, San Valentino Stories, di Antonio Guerriero, Emanuele Palamara e Gennaro Scarpato Una festa esagerata!, di Vincenzo Salemme ; FICTION: Gomorra La serie 3, di Carlo Cupellini e Francesca Comencini ,I bastardi di Pizzofalcone, di Alessandro D'Alatri ,Sirene, di Davide Marengo Sotto copertura - La cattura di Zagaria, di Giulio Manfredonia ,Un posto al sole, di S.Amatucci, A.Bader, C.Celeste, G.De Falco, B.De Paola, G.Gallo, M.Massa, B.Nappi, V.Pirozzi; CORTI: Il nostro limite, di Adriano Morelli, Il Signor Acciaio, di Federico Cappabianca, L'affitto, di Antonio Miorin, Liliana di Emanuele Pellecchia, Lypso, di Vincenzo Capaldo, Tu m'uccidi o crudele, di Giovanni Calvino, Weekend, di Mario Porfito.





Il Premio Miglior Film Drammaticoè andato a "Dogman" , Migliore Attore di Film Drammatico- Massimo Ghini, Migliore Attrice di Film Drammatico- Donatella Finocchiaro, Migliore Film Commedia-Caccia al Tesoro;Migliore Attore di Film Commedia-Vincenzo Salemme; Migliore Attrice di Film Commedia- Iaia Forte, Migliore Fiction -Sirene; Migliore Attore di Fiction-Salvatore Esposito; Migliore Attrice di Fiction-Cast Femminile de "I Bastardi di Pizzofalcone" ; per la sezione Corti, a cui è stata dedicata la serata dell'11 ottobre al Cinema Metropolitan di Napoli, ilPremio Miglior Corto è stato assegnato all'opera "Tu m'uccidi o crudele", Premio Miglior Regista di Corto a Mario Porfito per Weekend, Miglior Attore di Corto, a Patrizio Rispo sempre per Weekend.

Ampio spazio anche ai Workshop in questa nuova, vincente stagione del Gala del Cinema e della Fiction tenutisi presso "Cohousing Cinema Napoli , Palazzo Cavalcanti, quali l'incontro dal titolo " Stand Up for Creativity@NAPOLI", sulla valorizzazione della cultura audiovisiva e delle professioni cinematografiche a cura di FAPAV e LUISS Business School, con i registiMarino Guarnieri ed Alessandro D'Alatri, il Convegno "Cinema e territorio: tra marketing territoriale e turismo culturale, il Cineturismo come nuova industria sostenibile", svoltosiin collaborazione con il Corso di Management Strategico e Marketing nel settore turistico dell' Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Ufficio Cinema del Comune di Napoli ed ancora, il Corso di Formazione per i giornalisti dal titolo "Marketing del territorio e culturale: Viacm e IGP Decaux raccontano con MTV le eccellenze di Napoli e dell'Italia" svoltosi i presso la sede UniPegaso di Napoli, Palazzo Zapata.