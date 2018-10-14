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TEMPTATION ISLAND : VALENTINA DE BIASI E ORONZO SI SPOSANO?

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...IN PROGETTO CONVIVENZA E MATRIMONIO ! LARA ? PREFERISCE AMICHE CON PIU' FOLLOWERS... E TERESA RICERCA VISIBILITA', NON AMORE... ! VALENTINA DE BIASI ( TEMPTATION ISLAND ) OSPITE A RADIO RADIO NELLA TRASMISSIONE "NON SUCCEDERA' PIU' "DI GIADA DI MICELI PARLA DEL CAMBIAMENTO POSITIVO DELLA SUA STORIA CON ORONZO DOPO IL PROGRAMMA, DELLA TENTATRICE ORMAI TRONISTA TERESA LANGELLA E NON RISERVA UN BUON RICORDO DELLA SUA EX AMICA LARA ZORZETTO POICHE' ....
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