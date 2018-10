TANTI VIP E PRESTIGIOSI OUTFIT A MIA SPOSA 2018

Parata di vip per Mia Sposa Fiera degli Sposi e della Cerimonia che si avvia con grande successo alla conclusione della sua XII Edizione. Valeria Marini, Gabriel Garko, Tina Cipollari, Nathalie Caldonazzo, Karina Cascella, Gianni Sperti, Mariana Falace, sono stati venerdì 12 ottobre, i super guest di un esclusivo Fashion Event ideato e prodotto dai fratelli Michele e Luigi Aprile, due imprenditori top del mondo della moda dedicato all'infanzia. "Follow your dreams": questo il mood del défilé, una sorta di monito affettuoso rivolto ai bambini ad inseguire i propri desideri, a non smettere mai di sognare.







In passerella con la magistrale regia di Massimiliano Costabile le "chicche" delle new collection di quattro top brand: Les Gamins, Elisabetta Ferri, Tom H.Garrison, Gai Mattiolo Kids. Ad aprire, la scena, il défilé il brand Les Gamins, che propone una bambina moderna, anticonformista, che indossa abiti svasati, dalle lunghezze asimmetriche impreziositi da ricami e a fiocchi, che caratterizzeranno l'Estate 2019. A seguire, una capsule di capi colorati per Elisabetta Ferri, dai tessuti floreali stampati, ispirati agli anni "60, che si alternano ai classici bianchi da cerimonia per bambina, mentre per i maschietti il brand propone smoking o anche mise più informali come i rigati, i gessati e i quadretti, di gran tendenza.





Tom H. Garrison presenta un bambino moderno, che veste in smoking, alternando giacche fantasia dai colori sgargianti, pantaloni stretti. A chiudere l'applauditissimo Fashion Show, Gai Mattiolo Kids, al suo primo anno di realizzazione, che presenta una collezione, sfarzosa, composta da abiti "regali" ricamati a mano arricchiti da perle, pizzo e swarovski. A fare gli onori di casa, accanto ai fratelli Aprile, il patron di "Mia Sposa" Marcello Damiano CEO & FOUDER di NEW EVENTS srl società che si occupa di comunicazione e marketing, organizzazione Eventi Fiera tra cui "Bimbo Days" e di progetti editoriali quali MIA SPOSA MAGAZINE. A seguire, un elegante dinner buffet a cura de "Le Due Torri Event" che ha presentato un festival di prelibatezze ispirate alla tradizione gastronomica del golfo partenopeo, opportunamente rivisitate da un tocco di Nouvelle Cousine. Gran Finale domenica 14 ottobre, a "Mia Sposa" che in questa stagione, ha moltiplicato i suoi spazi espositivi, estendendosi con una maxi tendo-struttura su una superficie di oltre 7000 mq, al Parco Commerciale Auchan di Giugliano in Provincia di Napoli.

In passerella al "Padiglione Sfilata", sarà ancora in scena "il bambino" con il defilè del brand "My Bride" ed a seguire,gli "Eventi moda" by Francesco Arena, "Le Dive", Atelier Rocco che ospiterà la bellissima Aida Yespica, guest star della Fiera .

Si consolida la presenza nel mondo digitale di "Mia Sposa App" per piattaforma Android e iOS, un vero e proprio Wedding Planner a portata di click che ha vinto l'ALCe 2016, un premio internazionale dedicato alle innovazioni in campo mobile.



La fiera è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16,30 alle 21,30 ed il sabato e la domenica dalle 10 alle 22,30.