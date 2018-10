Sciopero dei medici il 9 novembre, il 23 gli anestesisti

Fra le richieste dei sindacati un finanziamento del Fondo sanitario nazionale 2019 "che preveda le risorse indispensabili per garantire i nuovi Lea ai cittadini e per onorare i contratti di lavoro scaduti da 10 anni. E’ spregevole mettere in competizione, su risorse insufficienti, il diritto alla cura dei cittadini e quello ad un dignitoso contratto di lavoro per i professionisti che quelle cure devono erogare".





Inoltre "la previsione nella legge di bilancio per il 2019 del finanziamento di quota parte del contratto 2019-2021, o perlomeno dell’indennità di vacanza contrattuale, anche per sfuggire al sospetto di un nuovo blocco contrattuale". Tra le emergenze segnalano anche la corsa al pensionamento e la fuga dei medici ospedalieri verso il privato. Le sigle sindacali di categoria si sono coordinate per articolare la protesta nelle due giornate, quella del 23 riguarda gli anestesisti dell'Aaroi-Emac

Raddoppia a novembre lo sciopero dei medici e dirigenti sanitari, con una giornata dedicata alla protesta degli anestesisti.hanno deciso 2 giornate di, il 9 e il 23 novembre, per rivendicare fondi sufficienti a garantire i Lea - Livelli essenziali di assistenza e per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro,scaduto da 10 anni.