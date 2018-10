Thank you Emma Marrone : Con tanto amore ho preso parte al concerto degli U2

Poi Emma ha spiegato su Instagram la menzione speciale: "Con tanto amore ho preso parte al concerto degli U2 per far sentire la mia voce per #womenoftheworldtakeover in support di ONE & #PovertyisSexist. Donne coraggiose da tutto il mondo si uniranno a gran voce per abbattere gli ostacoli e le barriere per i diritti delle donne", ha precisato. E poi ha aggiuto: "Puoi consultare One.org per saperne di più su queste incredibili eroine e firmare la petizione per rendere giustizia alle donne in tutto il mondo. Perché nessuna di noi sarà uguale se tutte non saremo uguali".

"Thank you Emma Marrone" dice Bono Vox dal palco di Assago, Milano, alla fine del brano "Women of the world take over". È stata una grande sorpresa per la cantante salentina essere citata dache durante il, ha voluto ringraziarla per il supporto nella lotta per affermare i diritti delle donne.