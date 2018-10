Grande Fratello Vip : lite tra Giulia Salemi e Francesco Monte... e il bacio?

La discussione continua in giardino :"Mi hai fatto delle domande stupide, come ad esempio 'ti piacciono i soldi'?", attacca Monte. Ma la Salemi ribatte: "Sei pesante, io non sono un chihuahua che ti sta dietro. Ti fai degli strani viaggi mentali, questa è una sceneggiata patetica. Io sono libera di esprimermi come voglio".





Ma Monte non si placa : "Devi stare attenta a come parli, mi fai passare come non sono. Con te non parlo più lo giuro". Giulia si sfoga: "Qualsiasi cosa dico e faccio sbrocca, c'è modo e modo di dire le cose"... sarà amore litigarello?