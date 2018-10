Caso Cucchi, la sorella Ilaria : Al Viminale solo quando Salvini mi chiederà scusa

Poi ha sottolineato : "Dico sempre che Stefano è morto perché era un ultimo, perché abbiamo una giustizia che ha due pesi e due misure, forte con i deboli e debole con i forti, e di ultimi ce ne sono tanti e nella nostra società sono destinati ad aumentare. Vero, Stefano non me lo riporterà indietro nessuno, se domani Stefano dovesse bussare alla mia porta e dirmi che c'è stato un errore e che è ancora vivo il mio dolore di questi nove anni non me lo toglie nessuno, la mia vita è cambiata per sempre".

E conclude : "L'unica cosa che mi dà la forza di andare avanti è provare, tramite Stefano, a dar voce a tutti gli altri Stefano, tutti gli altri ultimi di cui non importa niente a nessuno, che muoiono e che subiscono soprusi quotidianamente nel disinteresse generale, di una società che è abituata a voltarsi dall'altra parte e che pensa sempre che le cose capitino sempre agli altri e mai a se stessi".





La morte di Stefano Cucchi è un caso di cronaca nera italiana. Il trentunenne Stefano Cucchi morì il 22 ottobre 2009 nella sua città natale durante la custodia cautelare. Tale fatto ha dato origine a un celebre caso di cronaca giudiziaria che ha coinvolto alcuni agenti di polizia penitenziaria, alcuni medici del carcere di Regina Coeli, e alcuni carabinieri. In udienza al processo-bis uno degli imputati, il carabiniere Francesco Tedesco, ha accusato due colleghi e coimputati, raccontando il pestaggio che portò alla morte di Cucchi e le pressioni ricevute dopo da colleghi e superiori per tacere.

"Il giorno in cui il ministro dell'Interno chiederà scusa a me, alla mia famiglia e a Stefano allora potrò pensare di andarci, prima di allora non credo proprio", ha detto lail giorno dopo l'ammissione del pestaggio da parte di uno dei carabinieri a processo per la morte del fratello