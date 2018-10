Omicidio Maria Tamilia Momilia :Il personal trainer Andrea De Filippis confessa

Il personal trainer avrebbe ucciso la sua vittima domenica mattina intorno alle 10, probabilmente un litigio degenerato fino alla follia omicida. De Filippis si è presentato con il suo avvocato nella caserma dei carabinieri di Fiumicino : «Ho agito in preda ad un raptus». Oltre ai contatti telefonoci avuti con Maria nei momenti precedenti all'omicidio, anche diverse tracce fisiologiche e di sangue raccolte su un tatami sportivo, compatibili con il profilo genetico della donna.

L' ex poliziotto in pensioneha confessato l'omicidio di, madre di due figli eddell'uomo che ha messo fine alla sua la sua vita. L'uomo l'ha prima colpita più volte con un peso da palestra alla testa e poi le ha messo un sacchetto di plastica sul volto per soffocarla, l'omicidio è stato pianificato con freddezza e lucidità dall'assassino, che nelle ore successive si è disfatto del corpo della donna in unpoco distante dalla palestra.