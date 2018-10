Puntata speciale Temptation Island Vip : Andrea Zenga e Alessandra Golastra si sono lasciati

E poi continua :«Penso che sia venuta fuori la persona che è. Si è lasciata andare ad atteggiamenti palesi con un altro ragazzo. E sono stato molto più spiazzato da come lei si è presentata al confronto. Avrei apprezzato molto di più se non avesse negato di aver avuto questo rapporto. Cerioli si era informato sulle coppie concorrenti e su di noi. Lei lo sapeva, ma sono contento della scelta che ho preso perché era la più giusta per tuti e due».

Nello speciale di Temptation Island Vipha spiegato come è finita dopo due anni e mezzo con. il capolinea dopo il programma per la presenza del singleil figlio di Walter Zenga non ha nascosto il dolere ed il rammarico : «È stato molto difficile accettare tutto. Io penso che lì dentro Alessandra sia stata stimolata da delle frasi che ho detto ed esposto male. Io credo che lei in questi due anni e mezzo si sia molto trattenuta, si sia molto più adattata lei alla relazione rispetto a me».