Ragusa : La 66enne Maria Zarba uccisa in casa, trovata morta col cranio fracassato

Adesso gli agenti stanno interrogando familiari e conoscenti per ricostruire la personalità della vittima e le sue frequentazioni. Sono in corso rilievi della polizia scientifica per accertare la dinamica dell'accaduto e trovare elementi utili alle indagini. Alcuni vicini hanno detto alla polizia di avere udito le urla di dolore nel nipote della vittima per il ritrovamento della nonna morta.

La 66enne Maria Zarba è stataall'interno della sua abitazione in via Giambattista Odierna. La donna è stata uccisa e presenta il cranio fracassato, «», afferma il questore - si tratta di. A trovare il corpo è stato il nipote che ha chiamato il 118, ma quando è arrivata l'ambulanza il personale medico ha accertato che era già deceduta.