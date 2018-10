Sciopero Scuola 12 Ottobre : manifestazioni studenti in 50 città

Aderiscono all'iniziativa anche gli universitari e la Flc Cgil rivendicando l'urgente necessità di messa in sicurezza degli edifici scolastici, un ripensamento dell'alternanza scuola-lavoro e investimenti per il diritto allo studio. "In Italia il diritto allo studio non è garantito, nella manovra manca un cambiamento reale per i giovani. Scuole e università saranno in stato di agitazione permanente", affermano le associazioni promotrici. Nel mirino il governo del cambiamento, che chiama "risparmi" "100 mln di tagli sulla scuola".

Studenti in piazza in oltre 50 città italiane per protestare contro le politiche legate alla scuola messe in atto dal "governo del cambiamento", che viene accusato di "propaganda" e "strumentalità".indetto dagli studenti e cortei in 50 città. L'Unione degli studenti, che ha indetto lo sciopero, annuncia ulteriori mobilitazioni nei prossimi mesi per ottenere un cambiamento concreto della scuola. il 26 ottobre manifestano anche i