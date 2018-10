Detroit MISafeKid : 123 bambini scomparsi da mesi ritrovati vivi ... Erano stati Rapiti

I bambini salvati sono stati interrogati per verificare le loro condizioni di salute - la maggior parte sta fisicamente bene e non ha subito abusi - uno dei minori era denutrito (non mangiava da tre giorni), ma quasi tutti erano in un grave stato di sofferenza psicologica.

Ben 123 bambini scomparsi, di cui non si aveva alcuna notizia da mesi, sono stati ritrovati vivi in un solo giorno, in un blitz delle autorità lo scorso 26 settembre a. La notizia è stata diffusa soltanto oggi per non compromettere le indagini in corso. L’operazione degliha salvato la vita di questi bambini che hanno pututo riabbracciare i lo genitori, alcuni di questi erano stati rapiti e destinati al traffico sessuale. L’obiettivo dell’operazione era di localizzare più del doppio dei ragazzini scomparsi -