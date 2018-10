Maltempo Sardegna : dispersa la 45enne Tamara Maccario

Dall'ultimo bollettino pubblicato sulla pagina Facebook della Protezione civile regionale, a Uta sono state evacuate 49 persone, sei delle quali accolte nelle strutture comunali.

A causa del forte maltempo in Sardegna una donna risulta dispersa nelle campagne di Assemini - a 10 chilometri da Cagliari - si chiama Tamara Maccario e ha 45 anni, si trovava in auto insieme al marito e alle tre figlie. Stanotte la famiglia era uscita di casa perché vive in una zona di campagna vicino a un fiume e volevano raggiungere una zona più sicura, ma lungo il tragitto l'auto su cui viaggiavano è stata bloccata dall'acqua e poi travolta. La figlia maggiore è stata trovata aggrappata a un albero mentre le altre si erano rifugiate in un casolare. Alcune ore dopo, il marito in una casupola, ma della donna nessuna traccia.