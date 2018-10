Forti scosse terremoto Papua Nuova Guinea e Indonesia : Almeno 3 morti

Un altro terremoto, di magnitudo 6,0, si è verificato al largo di Bali, in Indonesia, a circa 3 mila km di distanza. Sono 3 finora le vittime del terremoto di magnitudo 6 che poche ore fa ha scosso Bali e East Java. Lo riferiscono le autorità indonesiane secondo cui ci sono anche 4 feriti. Un sisma di magnitudo 6,8 è stato registrato al largo delle isole Curili,territorio russo vicino all'isola giapponese di Hokkaido Lo riporta l'USGS. Non risulta alcuna allerta tsunami e non risultano danni a persone o cose. Il sisma si è verificato alle 11.16 (ora locali), a una profondità di 10 km. In quest'area ci sono spesso terremoti.

Due forti scosse di terremoto,rispettivamente disono state registrate in, una alle 07:48, l'altra alle 09:00 (ora locale). I due sismi, inframmezzati da scosse di minore entità, sono stati segnalati dall'USGS e dall'. Al momento non ci sono notizie di danni a cose o persone, e non è stata emessa alcuna allerta tsunami.