Uragano Michael : Almeno due vittime

Tra Florida, Georgia e Alabama sono almeno 500.000 le persone senza elettricità. L'uragano ha portato venti fino a quasi 250 Km/h intorno alle 12 di mercoledì, vicino a Mexico Beach, nella Florida settentrionale, lungo il Panhandle. Il governatore della Florida ha chiesto al presidente Donald Trump una dichiarazione di grave catastrofe per razionalizzare le risorse e avere un sostegno da parte del governo federale. Trump ha annunciato che andrà nelle zone colpite tra domenica e lunedì.

L'uragano Michael è stato il più violento in Usa da 25 anni, lasciando una scia di distruzione in. Un uomo è rimasto ucciso da un albero caduto sulla sua casa a, in Florida, per. Lo ha riferito il portavoce della contea di Gadsden, Anglie Hightower, precisando che nella zona c'è stato anche un ferito e che i danni sono "". La seconda vittima è un ragazzino di 11 anni - ma ancora non si conoscono le generalità.