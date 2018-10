Maltempo Sardegna : Donna 45enne dispersa nel Cagliaritano. A Uta 49 persone evacuate

La situazione in Sardegna resta ancora critica a causa delle abbondanti piogge soprattutto a Capoterra e Sarrabus mentre a Uta sono state evacuate 49 persone, sei delle quali accolte nelle strutture comunali. Situazione complicata anche a San Vito completamente allagata, qui i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per mettere in salvo due disabili e raggiungere tre persone rimaste isolate in campagna, mentre il ponte di ferro che collega San Vito e Muravera è stato chiuso dopo che l’acqua ha superato i 4 metri di livello. L'argine del Flumini Uri ha ceduto in agro di San Vito. Ed è stato di preallerta a valle dalla diga del Cixerri. Chiuse al traffico la strada provinciale 4 Sestu-San Sperate e la Sestu-Assemini; la provinciale 1 a Uta; la statale 195 dal Km 9,0 al Km 11,0; a Capoterra la comunale dalla rotatoria sulla statale 195 al centro abitato; a Castiadas la provinciale 20; infine la statale 125 è interessata da allagamenti e smottamenti all'altezza di Costa Rei. Chiusi anche gli uffici e le scuole.

E' ancora emergenza, nel Cagliaritano unadalle 3 del mattino nelle campagne di Assemini. Secondo quanto riferito la donna si trovava a bordo dell'auto insieme alquando sono rimasti bloccati tra le statali 130 e 131 in località Cortexandra, dove sono tutti scesi dall'auto. Il marito e i tre figli sono stati recuperati da mezzi di terra e da un elicottero dell'Aeronautica militare mentre la donna risulta ancora dispersa sulla statale 130 ancora allagata.