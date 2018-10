HONORING A CARLO VANZINA A NAPOLI, GALA CINEMA FICTION 2018

"Io e mio fratello Carlo, siamo stati da sempre molto legati a Napoli", ha detto visibilmente commosso Enrico Vanzina, in occasione della serata "Honoring a Carlo Vanzina" ideata e promossa dal Gala del Cinema e della Fiction X edizione, svoltasi martedì 9 ottobre al cinema Metropolitan; "fin da bambini con nostro padre Steno, siamo stati assidui frequentatori di questa splendida città, spesso ospiti di Totò e di tutta la famiglia De Filippo. Mio fratello Carlo era un regista di cinema "popolare" ed alla sua scomparsa ho ben compreso dalle migliaia di manifestazioni di affetto e di stima della gente comune e del mondo dello spettacolo, di quanto lui fosse amato e costituisse con i suoi film un punto di riferimento per tutti gli italiani, entrando nelle loro case con garbo e leggerezza, raccontando in maniera vivace ma puntuale tutti gli aspetti della vita quotidiana. Qui a Napoli, io e Carlo abbiamo girato l'ultimo film "Caccia al Tesoro", ha proseguito Vanzina"; pertanto sono particolarmente grato a Valeria Della Rocca ed a Marco Spagnoli, rispettivamente produttrice e direttore artistico del Gala del Cinema e della Fiction per avermi insignito questa sera con un Premio Speciale dedicato al mio adorato, indimenticabile fratello e compagno di vita".



Accanto a Vanzina Giampaolo Letta, Vice Presidente ed Amministratore delegato di Medusa Film che si è così espresso. "Mi congratulo con Valeria della Rocca per questo originalissimo Festival che ha come obiettivo la valorizzazione del territorio con le sue bellezze artistiche e paesaggistiche attraverso la macchina da presa, selezionando con una giuria di espertidel settore e premiando le migliori opere audiovisive girate sul territorio campano nell'anno precedente; sono molto grato sia a lei che a Marco Spagnoli, Direttore artistico della manifestazione per avere voluto questa sera attribuire un riconoscimento speciale a Carlo Vanzina, un uomo che mi staràsempre nel cuore per le sue elevati doti umane e professionali".