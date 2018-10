MISS VESUVIO SFILA A MIA SPOSA 2018

Dopo il grande successo del Fashion Event di "Sartoria Italiana" di Massimiliano Sorvino tenutosi domenica 7 ottobre nel Padiglione Sfilata di "Mia Sposa", la fortunata Fiera dedicata agli Sposi ed allaCerimonia che, grazie all'intuito ed alla determinazione del suo patron Marcello Damiano CEO & FOUNDER di New Events srlin questa nuova stagione moltiplica i suoi spazi espositivi , sviluppandosi su una superficie di circa 7000 metri quadrati al Parco Commerciale Auchan di Giugliano (Na), martedì 9 ottobre è andata in scena un'esclusiva serata "in rosa" dedicata a MISS VESUVIO. In passerella le 18 aspiranti miss che si sfideranno il prossimo 18 novembre nella finalissima presso il Teatro Umberto di Nola.







"Il premio - ci spiega Anna Maione, ideatrice del concorso insieme a Nicola Pinto - consiste in un corso di formazione che si terrà presso la Ribalta, la scuola di Teatro, Cinema e Danza che ha sede sia a Castellammare di Stabia che a Napoli, la sicurezza di lavorare un anno intero insieme a noi per il prossimo Tour 2019, e la possibilità di contratti pubblicitari". La serata, 23esima tappa di Miss Vesuvio 2018 giunta alla sua decima edizione, è stata presentata da Timo Suarez, speaker di Radio Ibizia, e Sabrina D'Amore, tra le partecipanti della scorsa edizione di Miss Vesuvio, premiata per essere l'inviata di questo tour. Tutte le tappe di Miss Vesuvio 2018, sono trasmesse su Tele A. A sfilare in attesa della finalissima sono state 18 giovani ragazze campane: Sara Olimpico, Valeria Turco, Marika De Rosa, Giorgia Siniscalchi, Anastasia Musella, Rossella Scognamiglio, Federica Amoroso, Marina Cappiello, Erica Cimmino, Maria Francesca Cafiero, Rossana Romano, Noemi D'Ardia, Martina Alfano, Adelaide Castaldo, Martina Olimpico, Sabrina Russo, Roberta Buoncammino e Tonia Terracciano. Ad accompagnare le 18 aspiranti miss, Valeria De Rosa, "una piccola mascotte", e Martyna Carrano, la miss 2017. Mia Sposa, fiera degli Sposi e Cerimoniaproseguirà fino a domenica 14 ottobre con una serie di sfilate di alta moda come Atelier D'Anna e Atelier Mirage, e le sfilate dedicate all'infanzia, quali "Bambino Mondo Vip" e bambino Les Gamins, con i brand Elisabetta Ferri, Tom H. Garrison, Gai Mattiolo Kids.A chiudere la manifestazione, domenica 14 ottobre, ancora "il bambino" con il defilè del brand "My Bride" e gli "Eventi moda" by Francesco Arena, "Le Dive", Atelier Rocco che ospiterà la bellissima Aida Yespica, guest star della Fiera.







Si consolida la presenza nel mondo digitale di "Mia Sposa App" per piattaforma Android e iOS, un vero e proprio Wedding Planner a portata di click che ha vinto l'ALCe 2016, un premio internazionale dedicato alle innovazioni in campo mobile.La fiera è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16,30 alle 21,30 ed il sabato e la domenica dalle 10 alle 22,30.