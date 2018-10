Maltempo,si aggrava situazione Sardegna : allerta meteo arancione in Liguria

E' diventata rossa l'allerta maltempo in Sardegna. La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso per alto rischio idrogeologico nell'Iglesiente, Campidano e sul bacino Flumendosa-Flumineddu. L'esondazione del rio Santa Lucia ha completamente allagato la cittadina costringendo il sindaco a chiudere le scuole e l'Anas diverse strade, su tutte la statale 195 Sulcitana. Diverse squadre dei vigili del fuoco stanno ora intervenendo in aiuto delle persone rimaste bloccate in casa, alcune sono disabili. Si segnalano anche cittadini sui tetti delle case.





Allerta meteo arancione su tutta la Liguria per piogge diffuse e temporali dalla tarda serata di oggi e fino a domani sera. Il provvedimento di criticità è stato emanato dall'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente della Liguria. "Sono prevedibili fenomeni forti, localmente potrebbero essere organizzati e persistenti con quantitativi di pioggia elevati" si legge nell'allerta.

Forti piogge sono in arrivo da mercoledì notte e per tutta la giornata di giovedì sul. E'sempre più emergenza a, comune della città metropolitana ditra i più colpiti da questa ultima ondata di maltempo.