Mamma Stiamo morendo? : La piccola Irene riesce a salvare anche la mamma

La donna in preda al panico tenta di rompere il vetro, ma a quel punto la bimba prova ad aprire il finestrino con il pulsante e per fortuna ci riesce, la donna esce per prima : «Sono uscita prima io e poi ho aiutato lei siamo appoggiate alla macchina che ormai stava affondando. Mi sono messa mia figlia sulle spalle e ho nuotato fino a riva, dove siamo state soccorse».

Mamma e figlia salve per miracolo, stavano affogando in un torrente - Vangadizze, una frazione diche sorge sulle rive del torrente Bussué - dove erano scivolate con la loro auto per colpa di un freno a mano non tirato. Laper portarla a scuola, l'ha messa in macchina, ha legato la cintura, si è girata verso la donna delle pulizie e, all'improvviso, l'auto ha iniziato a muoversi. La donna si è precipitata nella vettura per cercare di frenarla ma non ha fatto in tempo, così sono finite entrambe nel torrente dove stavano per morire.